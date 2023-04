9ème Brocante et Vide Grenier Au bourg, 7 mai 2023, Monteignet-sur-l'Andelot.

Manifestation organisée par le Comité des Fêtes et le Club de Pétanque du Colombier (stands de restauration interdits). Buvette et restauration sur place. Emplacement minimum de 2 mètres. Sur inscription pour les stands..

2023-05-07 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Au bourg

Monteignet-sur-l’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Event organized by the Comité des Fêtes and the Club de Pétanque du Colombier (no food stands allowed). Refreshments and food on site. Minimum pitch of 2 meters. On registration for the stands.

Evento organizado por el Comité des Fêtes y el Club de Petanca du Colombier (no se permiten puestos de comida). Refrescos y comida in situ. Campo mínimo de 2 metros. Inscripción obligatoria para los puestos.

Veranstaltung, die vom Festkomitee und dem Club de Pétanque du Colombier organisiert wird (Essensstände sind verboten). Getränke und Speisen vor Ort. Mindeststandplatz von 2 Metern. Auf Anmeldung für die Stände.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de tourisme Val de Sioule