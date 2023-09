Repas, les 3 vieilles charrues et jeux divers MONTEGUT Montégut, 14 octobre 2023, Montégut.

Montégut,Hautes-Pyrénées

Les 3 vieilles charrues : Viens fredonner, chanter, danser, au coin du bar, un verre à la main.

Apéro, repas, jeux de société, pétanque.

Menu :

– 15€/adulte

– 8€/enfant

-salade de gésiers lardons

-cuisse de poulet

-pommes de terres grenailles

-légumes de saison

– café gourmand

– verre de vin

-possibilité de repas végétarien

TRIO PARTICIPATIF (Amène tes cordes vocales et tes pieds).

Chants et chorégraphies : Karine et Katy

Guitare et voix envoûtante: Romain

Réservation obligatoire avant le 6 octobre..

2023-10-14 11:30:00 fin : 2023-10-14 . .

MONTEGUT salle des fêtes

Montégut 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les 3 vieilles charrues: Come and hum, sing and dance by the bar, with a drink in your hand.

Aperitifs, meals, board games, pétanque.

Menu :

– 15/adult

– 8/child

-gizzard and bacon salad

-chicken thigh

-scalloped potatoes

-seasonal vegetables

– gourmet coffee

– glass of wine

-vegetarian option

PARTICIPATIVE TRIO (Bring your vocal chords and your feet).

Singing and choreography: Karine and Katy

Guitar and captivating vocals: Romain

Reservations required by October 6.

Les 3 vieilles charrues: Venga a tararear, cantar y bailar en un rincón del bar, con una copa en la mano.

Aperitivos, comidas, juegos de mesa, petanca.

Menú :

– 15/adulto

– 8 por niño

-ensalada de mollejas y bacon

-muslo de pollo

-patatas fritas

-verduras de temporada

– café gourmet

– copa de vino

-opción vegetariana

TRIO PARTICIPATIVO (Trae tus cuerdas vocales y tus pies).

Canto y coreografía: Karine y Katy

Guitarra y voz inquietante: Romain

Reserva obligatoria antes del 6 de octubre.

Les 3 vieilles charrues: Komm summen, singen, tanzen, an der Ecke der Bar, mit einem Glas in der Hand.

Aperitif, Essen, Gesellschaftsspiele, Petanque.

Menü:

– 15?/Erwachsener

– 8?/Kind

-salat mit Blättermagen und Speck

-hähnchenschenkel

-kartoffelschrot

-saisongemüse

– gourmetkaffee

– glas Wein

-vegetarische Mahlzeit möglich

TRIO PARTICIPATIF (Bring deine Stimmbänder und Füße mit).

Gesang und Choreographie: Karine und Katy

Gitarre und betörende Stimme: Romain

Reservierungen sind bis zum 6. Oktober erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65