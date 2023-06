Fêtes de Montégut Montégut, 16 juin 2023, Montégut.

Montégut,Landes

C’est la Fête à Montégut ! Le village s’échauffera d’abord le 16 Juin à 21h avec un concours de belote. Le village s’animera ensuite le 23 Juin à 20h avec un repas Moules/Frites (réservation avant le 17 Juin). Samedi 24 Juin à 15h, le concours de pétanque ouvrira les festivités du jour avant un vin d’honneur et un Repas Bodega « Poulet Crapaudine » entouré d’une assiette landaise, frites, fromage, tarte aux pommes (réservation avant le 12 juin).

Dimanche 25 Juin, sur la place des platanes, Vide Grenier de 8h à 17h avec à partir de 10h une exposition et un défilé de voitures anciennes..

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s party time in Montégut! The village will first warm up on June 16 at 9pm with a belote competition. The village will then come alive on June 23 at 8pm with a Moules/Frites meal (book by June 17). On Saturday June 24th at 3pm, the pétanque competition will open the day’s festivities, followed by a vin d’honneur and a Bodega « Poulet Crapaudine » meal with a Landaise platter, French fries, cheese and apple pie (booking before June 12th).

Sunday June 25, on the Place des Planeanes, Vide Grenier from 8am to 5pm, with a vintage car show and parade starting at 10am.

¡Es tiempo de fiesta en Montégut! El pueblo entrará en calor el 16 de junio a las 21:00 con un concurso de belote. A continuación, el pueblo se animará el 23 de junio a las 20.00 h con una comida a base de patatas fritas (reservar antes del 17 de junio). El sábado 24 de junio, a las 15:00 h, el concurso de petanca abrirá la jornada festiva, seguida de un vino de honor y una comida en la Bodega « Poulet Crapaudine » con un plato de landesa, patatas fritas, queso y tarta de manzana (reservar antes del 12 de junio).

Domingo 25 de junio, en la plaza des Planeanes, Vide Grenier, de 8.00 a 17.00 h, con exposición y desfile de coches de época a partir de las 10.00 h.

Es ist Fête in Montégut! Das Dorf wird sich zunächst am 16. Juni um 21 Uhr mit einem Belote-Wettbewerb aufwärmen. Am 23. Juni um 20 Uhr wird das Dorf mit einem Essen mit Muscheln und Pommes frites belebt (Reservierung bis zum 17. Juni). Am Samstag, den 24. Juni um 15 Uhr eröffnet der Boule-Wettbewerb die Feierlichkeiten des Tages, bevor es einen Ehrenwein und ein Bodega-Essen « Poulet Crapaudine » mit einem Teller Landaise, Pommes frites, Käse und Apfelkuchen gibt (Reservierung bis zum 12. Juni).

Sonntag, 25. Juni, auf dem Place des Platanes, Vide Grenier von 8 bis 17 Uhr, ab 10 Uhr Ausstellung und Parade von Oldtimern.

