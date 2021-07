Hauteluce Hauteluce Hauteluce, Savoie Montées cyclos Hauteluce – le col des Saisies Hauteluce Hauteluce Catégories d’évènement: Hauteluce

Hauteluce Savoie EUR 7 7 Prêt à relever le défi d’une montée cyclo cet été. Départ du centre du village, à côté du restaurant le Mont blanc, jusqu’au col des Saisies, Signal : 5.6km de montée et 810D+. dernière mise à jour : 2021-06-08 par

