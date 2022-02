MONTÉES AU CLOCHER À LA BOUGIE La Ferté-Bernard, 4 mars 2022, La Ferté-Bernard.

2022-03-04 – 2022-03-04

La Ferté-Bernard Sarthe

Dans le cadre du Festival Tout Feu Tout Flamme qui se tiendra du 5 février au 6 mars, l’Office de Tourisme vous propose des montées au clocher à la bougie. L’occasion de découvrir la ville de La Ferté-Bernard de nuit et en prenant de la hauteur.

Après avoir escalader les 164 marches qui mènent en haut du clocher vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur « La Venise de l’Ouest » et ses environs, le tout à la simple lueur de la bougie.

Visite possible dès l’âge de 8 ans. Limité à 9 personnes, prévoir de bonnes chaussures et vêtements chauds. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Tarif : 4€/pers. Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme. L’animation se déroule dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

+33 2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr/

