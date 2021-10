MONTÉES AU CLOCHER À LA BOUGIE La Ferté-Bernard, 4 décembre 2021, La Ferté-Bernard.

MONTÉES AU CLOCHER À LA BOUGIE La Ferté-Bernard

2021-12-04 18:00:00 – 2021-12-04 20:00:00

La Ferté-Bernard Sarthe

A l’occasion du lancement des illuminations de Noël le samedi 4 décembre, l’Office de Tourisme vous propose de prendre de la hauteur et d’apprécier ces multitudes couleurs depuis le clocher de l’Eglise Notre-Dame des Marais.

Des montées au clocher à la lueur de la bougie seront donc proposées, un premier départ aura lieu à 18h et le second à 19h.

Inscription obligatoire. 4€/personne, à partir de 8 ans. Limité à 9 personnes.

Inscription par téléphone ou via notre site internet.

