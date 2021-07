Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Montée Nocturne Luz-Ardiden Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur

Montée Nocturne Luz-Ardiden Luz-Saint-Sauveur, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Luz-Saint-Sauveur. Montée Nocturne Luz-Ardiden 2021-07-16 20:45:00 20:45:00 – 2021-07-16 Place du 8 mai 1945 LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Randonnée cycliste non chronométrée ouverte à tous (sans certificat médical).

VAE autorisés Rendez-vous à partir de 17h devant l’office de tourisme.

Départ prévu à 20h45 place du 8 mai.

Convoi par le Pont Napoléon jusqu’au rond point de Saint Sauveur.

Allure libre. Restauration sur place.

Descente encadrée par l’association. Casques, gilets jaunes, éclairages (réfléchissants, frontales …) obligatoires. 15€ repas compris (5€ frais d’inscription si montée simple). mtarissan@orange.fr dernière mise à jour : 2021-07-01 par

