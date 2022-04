MONTÉE HISTORIQUE INTERNATIONALE DU BALLON D’ALSACE Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

2022-09-08 – 2022-09-10

Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle 6ème édition de la Montée Historique Internationale du Ballon d’Alsace, un des lieux mythiques du sport automobile Français, une des plus longues montées historiques de France et d’Europe. 21 km c’est la distance de la Montée Historique du Ballon d’Alsace 2022. Le départ se fera de LEPUIX 90200 pour une arrivée sans interruption à SAINT MAURICE sur Moselle 88560 et le retour départ de St Maurice sur Moselle arrivée à Lepuix dans les mêmes conditions. Vous pourrez donc parcourir chaque versant dans les 2 sens, en montée et en descente. Nous espérons pouvoir réaliser 4 allers-retours. Toutes les infos et engagement sur le site http://monteeballondalsace.com pdt@historally.com +33 6 08 07 87 13 http://www.monteeballondalsace.com/ Montée historique du Ballon d’Alsace

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

