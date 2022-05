Montée historique du Buffarel Rivière-sur-Tarn Rivière-sur-Tarn Catégorie d’évènement: Rivière-sur-Tarn

2022-06-25 – 2022-06-26

Village de Boyne Rivière-sur-Tarn 12640 Rivière-sur-Tarn Samedi 25 juin :

Vérification au Rozier Dimanche 26 juin :

Départ des montées à Boyne à partir de 9h.

2 montées le matin et 2 montées à partir de 14h. Navettes gratuites de Boyne jusqu' à la ligne de départ. 2022 = 7 e édition egch12640@gmail.com +33 6 07 32 85 52 https://www.facebook.com/Ecurie-des-Grands-Causses-Historic-1661564210748042/

2 montées le matin et 2 montées à partir de 14h. Navettes gratuites de Boyne jusqu’ à la ligne de départ. OFFICE DE TOURISME DE MILLAU

