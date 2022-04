Montée historique Bolandoz, 7 mai 2022, Bolandoz.

Montée historique Grande Rue Centre du village Bolandoz

2022-05-07 12:00:00 – 2022-05-07 Grande Rue Centre du village

Bolandoz Doubs Bolandoz

Vous êtes passionnés de voitures mythiques ? Alors en route pour la 7ème montée historique de Bolandoz ! Nouvelle édition avec un parcours plus long et 2 montées de nuit !

Buffet, buvette et repas à partir de 18h30.

