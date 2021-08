Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges MONTEE DU TREMPLIN Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

MONTEE DU TREMPLIN Gérardmer, 27 août 2021, Gérardmer. MONTEE DU TREMPLIN 2021-08-27 – 2021-08-27 Les Bas-Rupts Chemin des Hauts Rupts

Gérardmer Vosges 1ère édition unique en son genre pour les traileurs : compétition par élimination directe (qualifs, 1/2 finale, finale) sur la piste du tremplin des Bas-Rupts : 250m de distance avec 80m de D+ (pente maxi 36°). Spectacle garantit ! +33 6 87 16 20 38 ASRHV dernière mise à jour : 2021-08-23 par

