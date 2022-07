Montée du Nid d’Aigle : Animation Jeux en bois à Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Montée du Nid d’Aigle : Animation Jeux en bois à Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains, 16 juillet 2022, Saint-Gervais-les-Bains. Montée du Nid d’Aigle : Animation Jeux en bois à Saint-Gervais

2022-07-16 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-16 16:00:00 16:00:00

Haute-Savoie Animation en partenariat avec Terre 2 Jeux !

Un bon moment à passer pour les petits comme pour les grands, venez découvrir ou re-découvrir les jeux les plus connus ou les nouveauté de votre enfance ! Saint-Gervais Promenade du Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains

