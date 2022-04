Montée du Floridor Thann, 27 août 2022, Thann.

Montée du Floridor Thann

2022-08-27 14:00:00 – 2022-08-27

Thann Haut-Rhin

Épreuve chronométrée, ouverte à tous cyclistes agés de plus de 15 ans (licenciés et non licenciés avec certificat médical).

Épreuve chronométrée, ouverte à tous cyclistes agés de plus de 15 ans (licenciés et non licenciés avec certificat médical).

Épreuve chronométrée, ouverte à tous cyclistes agés de plus de 15 ans (licenciés et non licenciés avec certificat médical).

Thann

dernière mise à jour : 2022-04-02 par