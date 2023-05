ESCAPADES ESTIVALES : Expo SEYSSAUD Montée des Pénitents, 20 juillet 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Exposition inédite des dessins de René SEYSSAUD « la puissance du trait ».

Jacques LEMAIRE et Evelyne VALADE vous invitent à une découverte inédite et commentée des dessins de SEYSSAUD..

2023-07-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-20 16:30:00. .

Montée des Pénitents Musée municipal Paul Lafran

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of René SEYSSAUD’s drawings « la puissance du trait ».

Jacques LEMAIRE and Evelyne VALADE invite you to discover SEYSSAUD’s drawings.

Exposición de dibujos de René SEYSSAUD « la puissance du trait ».

Jacques LEMAIRE y Evelyne VALADE le invitan a descubrir y comentar los dibujos de SEYSSAUD.

Unveröffentlichte Ausstellung der Zeichnungen von René SEYSSAUD « la puissance du trait ».

Jacques LEMAIRE und Evelyne VALADE laden Sie zu einer unveröffentlichten und kommentierten Entdeckung der Zeichnungen von SEYSSAUD ein.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme de Saint Chamas