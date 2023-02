Montée de Seine à bord du voilier Pascual Flores, 8 juin 2023, Rouen .

Montée de Seine à bord du voilier Pascual Flores

Place de la Haute Vieille Tour Rouen Seine-Maritime

2023-06-08 13:00:00 13:00:00 – 2023-06-08 19:30:00 19:30:00

Rouen

Seine-Maritime

Vivez cette expérience à bord d’une jolie goélette espagnole construite en 1917 et rénovée en 2019. Les navires arriveront de toutes les mers du globe pour remonter le fleuve et former ainsi le plus grand rassemblement nautique du monde : l’Armada de Rouen. Une expérience unique en France !

dernière mise à jour : 2023-02-10 par