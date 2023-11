La visite de Noël de Célestine au Château royal d’Amboise Montée de l’émir Abd el Kader Amboise, 2 janvier 2024, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

RDV au Château Royal d’Amboise

Célestine, l’assistante du Père-Noël, vous raconte l’histoire du Château Royal d’Amboise et vous dévoile les secrets de Noël à la Renaissance..

Vendredi 2024-01-02 16:15:00 fin : 2024-01-06 . 6 EUR.

Montée de l’émir Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit the Château Royal d?Amboise

Célestine, Santa?s assistant, tells you the story of the Château Royal d?Amboise and reveals the secrets of Christmas in the Renaissance.

Cita en el Castillo Real de Amboise

Célestine, la ayudante de Papá Noel, le cuenta la historia del Castillo Real de Amboise y le desvela los secretos de la Navidad en el Renacimiento.

RDV im Königsschloss von Amboise

Celestine, die Assistentin des Weihnachtsmanns, erzählt Ihnen die Geschichte des Königsschlosses von Amboise und enthüllt Ihnen die Geheimnisse von Weihnachten in der Renaissance.

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE AMBOISE