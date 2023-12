Célébration de la Sainte-Barbe Montée de l’Ancien traînage Gréasque, 1 décembre 2023, Gréasque.

Gréasque,Bouches-du-Rhône

Gréasque vous invite à partager une expérience : la fête de la Sainte-Barbe au Musée de la Mine !!!



Le lundi 4 décembre prochain, à Gréasque, aura lieu la célébration de la Ste Barbe, fête traditionnelle des mineurs, des pompiers et des artificiers..

2023-12-04 16:45:00 fin : 2023-12-04 20:15:00. .

Montée de l’Ancien traînage Musée de la Mine – Puits Hély d’Oissel

Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Gréasque invites you to share an experience: the Sainte-Barbe celebration at the Musée de la Mine!!!!



On Monday December 4, Gréasque will be celebrating St. Barbara’s Day, the traditional feast day of miners, firefighters and fireworkers.

Gréasque le invita a compartir una experiencia: ¡el festival Sainte-Barbe en el Musée de la Mine!



El lunes 4 de diciembre, Gréasque celebrará el día de Santa Bárbara, fiesta tradicional de mineros, bomberos y artificieros.

Gréasque lädt Sie ein, ein Erlebnis zu teilen: das Fest der Heiligen Barbara im Minenmuseum!!!



Am Montag, den 4. Dezember, findet in Gréasque die Feier der Heiligen Barbara statt, dem traditionellen Fest der Bergleute, Feuerwehrleute und Feuerwerker.

Mise à jour le 2023-11-28 par Syndicat d’Initiative de Gréasque