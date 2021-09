Toul Cathédrale Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle, Toul Montée de la tour sud et visite de la charpente Cathédrale Saint-Étienne Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Saint-Étienne Gratuit. Entrée libre. Enfants de +6 ans, chaussures adaptées obligatoires.

Gravissez les 325 marches qui mènent au sommet de la tour pour un panorama à 360° et découvrez la ville de Toul vue de haut, ainsi que la charpente de la Cathédrale. Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul Toul Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

