Montée de la Tour Philippe Le Bon Dijon, 16 février 2022, Dijon.

Montée de la Tour Philippe Le Bon Office de Tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges Dijon

2022-02-16 – 2022-02-16 Office de Tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges

Dijon Côte-d’Or

5 5 EUR Elle domine la ville du haut de ses 46 mètres. Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la Cité, elle symbolise le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne.

Elle réserve, au bout de ses 316 marches, une vue à 360°, un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et ses environs.

Visite commentée

