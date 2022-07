MONTÉE DE LA ROCHE DES CHIENS Anould Anould Catégories d’évènement: Anould

Vosges

MONTÉE DE LA ROCHE DES CHIENS Anould, 24 juillet 2022, Anould. MONTÉE DE LA ROCHE DES CHIENS

75 place de Montluçon salle Roger Loury Anould Vosges salle Roger Loury 75 place de Montluçon

2022-07-24 10:15:00 10:15:00 – 2022-07-24

salle Roger Loury 75 place de Montluçon

Anould

Vosges Anould 2 EUR Marche de 10 km, dénivelé 640 +.

1 euro reversé à Sport Santé (CIS Anould) et 1 euro reversé à Anna, jeune athlète ukrainienne.

Inscriptions sur place. +33 6 07 46 99 14 http://www.cis-anould.fr/ salle Roger Loury 75 place de Montluçon Anould

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Anould, Vosges Autres Lieu Anould Adresse Anould Vosges salle Roger Loury 75 place de Montluçon Ville Anould lieuville salle Roger Loury 75 place de Montluçon Anould Departement Vosges

Anould Anould Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anould/

MONTÉE DE LA ROCHE DES CHIENS Anould 2022-07-24 was last modified: by MONTÉE DE LA ROCHE DES CHIENS Anould Anould 24 juillet 2022 75 place de Montluçon salle Roger Loury Anould Vosges

Anould Vosges