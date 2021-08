Poligny Poligny Hautes-Alpes, Poligny Montée cycliste du Col du Noyer Poligny Poligny Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Montée cycliste du Col du Noyer Poligny, 6 août 2021, Poligny. Montée cycliste du Col du Noyer 2021-08-06 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-06

Poligny Hautes-Alpes Poligny Hautes-Alpes EUR 8 12 Montée conviviale en semi nocturne du Col de Noyer à vélo depuis Poligny. Pas de chrono, juste un rassemblement de cyclistes. Départ groupé. Montée de 11 km/673m de dénivelé sur route fermée à la circulation. Le retour se fait sur cette même route. contact@valgoevenements.com +33 4 92 23 52 23 http://www.valgoevenements.com/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

