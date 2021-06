Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Montée cycliste de Bellecombe/Plan du Lac – Mountain Collection 2021 Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Montée cycliste de Bellecombe/Plan du Lac – Mountain Collection 2021 Val-Cenis, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Val-Cenis. Montée cycliste de Bellecombe/Plan du Lac – Mountain Collection 2021 2021-07-04 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-04 12:00:00 12:00:00 Termignon Bellecombe – Entre-Deux-Eaux

Val-Cenis Savoie Au départ de Val Cenis-Termignon, une montée cyclo jusqu’à Bellecombe et Plan du lac, au cœur du Parc national de la Vanoise. Pour cette montée, la route sera exceptionnellement fermée aux véhicules motorisées et réservée aux vélos, VTT et VAE. dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Termignon Bellecombe - Entre-Deux-Eaux
Val-Cenis