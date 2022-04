Montée chronométrée du Hautacam Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Montée chronométrée du Hautacam Route du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-07-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-23

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost EUR 13 13 14km – 1100d+.

Vélos à assistance électrique acceptés.

14km – 1100d+.

Vélos à assistance électrique acceptés.

Sur inscription. Organisé par le Vélo Club Pierrefitte-Luz en hommage à Baptiste Sabatut. +33 6 78 20 28 26 https://pyreneeschrono.fr/

Vélos à assistance électrique acceptés.

Sur inscription. Route du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

