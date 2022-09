Montée avec elle 4ême édition Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines Catégories d’évènement: Haute-Saône

Plancher-les-Mines

Montée avec elle 4ême édition Plancher-les-Mines, 8 octobre 2022, Plancher-les-Mines. Montée avec elle 4ême édition

Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines Haute-Saône

2022-10-08 12:00:00 – 2022-10-08 22:00:00 Plancher-les-Mines

Haute-Saône Plancher-les-Mines Le Comité Départemental Handisport de Haute-Saône, et les associations locales vous attendent pour la 4e édition de la « Montée avec elle ».

Que ça soit par la route en vélo, en handbike, en tandem ou en VAE ou par les sentiers en course à pied ou randonnée, que l’on soit valides ou en situation de handicap, chacun de vous aura le plaisir de lever les bras au sommet de la Haute-Saône ! Au programme: challenge montée, contre-la-montre, randonnée, course nocturne. https://www.even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=&id_evenement=373 Plancher-les-Mines

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Plancher-les-Mines Autres Lieu Plancher-les-Mines Adresse Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines Haute-Saône Ville Plancher-les-Mines lieuville Plancher-les-Mines Departement Haute-Saône

Montée avec elle 4ême édition Plancher-les-Mines 2022-10-08 was last modified: by Montée avec elle 4ême édition Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines 8 octobre 2022 Haute-Saône Planche des Belles Filles Plancher-les-Mines Haute-Saône Plancher-les-Mines

Plancher-les-Mines Haute-Saône