2022-12-24

Bas-Rhin Saint-Pierre-Bois Traditionnelle montée aux flambeaux des habitants de Saint-Pierre-Bois vers l’église Saint-Gilles où se déroule ensuite la messe de Noël de minuit. +33 3 88 85 60 60 Saint-Pierre-Bois

