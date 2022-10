Montée aux flambeaux Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Jean-Saverne

Montée aux flambeaux Saint-Jean-Saverne, 26 décembre 2022, Saint-Jean-Saverne. Montée aux flambeaux

Abbatiale Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin Office de tourisme de Saverne et sa région

2022-12-26 17:00:00 – 2022-12-26 Saint-Jean-Saverne

Bas-Rhin Saint-Jean-Saverne EUR Le Club Vosgien de Saint-Jean Saverne vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle montée aux flambeaux du 26 décembre ! +33 3 88 91 69 45 Saint-Jean-Saverne

dernière mise à jour : 2022-10-07 par Office de tourisme de Saverne et sa région

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Jean-Saverne Autres Lieu Saint-Jean-Saverne Adresse Abbatiale Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin Office de tourisme de Saverne et sa région Ville Saint-Jean-Saverne lieuville Saint-Jean-Saverne Departement Bas-Rhin

Montée aux flambeaux Saint-Jean-Saverne 2022-12-26 was last modified: by Montée aux flambeaux Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne 26 décembre 2022 Abbatiale Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin Office de tourisme de Saverne et sa région Bas-Rhin Saint-Jean-Saverne

Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin