Montée aux flambeaux au temple du Donon Grandfontaine

2021-11-27 18:00:00 – 2021-11-27 23:00:00

Grandfontaine Bas-Rhin Grandfontaine EUR Ambiance de Noël : montée aux flambeaux au temple du Donon avec une collation (vin chaud, mauricettes) suivie d’un repas de fête au Restaurant Velleda.

Ambiance de Noël : montée aux flambeaux au temple du Donon avec une collation (vin chaud, mauricettes) suivie d'un repas de fête au Restaurant Velleda.

Chaussures de marche tenant la cheville sont recommandées. Marche assez facile.

+33 3 88 97 20 32

Chaussures de marche tenant la cheville sont recommandées. Marche assez facile.

