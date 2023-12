Montée aux calvaires Théâtre Darius Milhaud Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 15 décembre 2023 au vendredi 26 janvier 2024 :

vendredi

de 21h00 à 22h20

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

Moins

de 12 ans : 9€*

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Autopsie d’une famille décomposée… Dans une mise en scène chorale, onze acteurs tentent d’apporter une réponse à la question : qu’est-ce qu’une famille ?

Un

an après la mort de sa femme, Moïse Vermeil tente de renouer avec ses enfants

qui ont coupé les ponts de manière inexplicable depuis l’évènement. Mais ses

lettres restent sans réponse. La maladie puis la mort de Moïse vont réunir la

fratrie et surtout faire reparaître les névroses et l’égoïsme des membres de la

famille. Seule Charlène, la petite fille, semble consciente de cette montée aux

calvaires et de la tempête à venir.

Montée

aux Calvaires est une histoire de famille en 4 actes dans laquelle la mort de

la figure paternelle fait ressortir pêle-mêle ce qu’il y a de plus sombre, de

plus léger, de plus pathétique, de plus beau chez ceux qui restent.

« Au

cours de nos représentations, nous cherchons à transmettre des “sourires dans

la mélancolie”, des rires au milieu des larmes, des révélations qui auraient dû

demeurer dans le secret des coeurs… »

Les

onze acteurs ont une histoire à vous raconter : celle du temps qui passe au

sein d’une famille qui se perd. Où l’amour, même indéfectible, emprunte des

chemins pavés de questions, de nostalgie, de joies, de drames et de regrets…

Auteurs :

Sibylle & Amaury Landy

Metteuses

en scène : Sibylle Landy, Flavie Cortese

Compositeurs :

Amaury Landy, Louis Bouchery

Interprètes :

Rosalie

Bonneville, Pauline Boukobza, Lucile Collette, Robin Havard, Vivien Labbe,

Adèle Lafargue, Sibylle Landy, Lucas Patrina, Pauline Roux (en alternance avec

Flavie Cortese), Killian Seban, Erwan Villarubias

Genre :

Comédie dramatique

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/mont%C3%A9e-aux-calvaires/

Bérénice Baret Montée aux calvaires