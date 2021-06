Domfront en Poiraie Eglise Saint Julien de Domfront Domfront en Poiraie, Orne Montée au clocher sur réservation Eglise Saint Julien de Domfront Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Eglise Saint Julien de Domfront. Elément majeur du patrimoine du XXe siècle en Normandie, construite selon le plan carré byzantin, surmontée par un massif clocher éteignoir. Une des premières églises en béton armé de France (1924 – 1933), construction par l’architecte parisien Albert Guilbert et décoration intérieure, mosaïques et verrières par le mosaïste parisien Ernest Jean Gaudin, Consécration le 30 septembre 1933, Atteinte de la maladie du béton armé et de quelques faiblesses des arcs supportant l’énorme clocher éteignoir, Classée monument historique le 25 mars 1993. Après la restauration du clocher en 2013, elle vient d’entamer une seconde phase de travaux qui sera faite en 3 tranches sur une période de 7ans avec la restauration des murs extérieurs, des verrières, des portails et de toute la magnifique décoration intérieure (décors peints, mosaïques, mobilier …).

Montée au clocher (212 marches) sur réservation, par groupes d’un maximum de 10 personnes cadencés à 3 par heure. Montée au clocher non autorisée pour les enfants de moins de 10 ans. Talons aiguille interdits.

Sur réservation, monter les 212 marches pour accéder au clocher

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

