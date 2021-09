Saint-Fort-sur-Gironde Église Saint-Fortunat Charente-Maritime, Saint-Fort-sur-Gironde Montée au clocher pour l’Angélus Église Saint-Fortunat Saint-Fort-sur-Gironde Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Rdv devant l’église pour aller jusqu’à la chambre des cloches, recevoir quelques explications, observer l’ébranlement de la cloche de l’Angélus, et l’écouter jusqu’à la dernière vibration. Grand moment d’émotion garanti !

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire. Groupes de 10 personnes.

Église Saint-Fortunat Rue Maurice-Chastang, 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

2021-09-18T11:45:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T18:45:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T11:45:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T18:45:00 2021-09-19T19:30:00

