du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Cathédrale Saint Gervais ———————— ### Montée au clocher : accédez à la plus belle vue du Gers depuis le sommet du clocher de la cathédrale de Lectoure. Samedi et dimanche : visite guidée à 17h30 et 18h30. Priorité donnée aux 12 premières personnes arrivées. Bonne condition physique nécessaire. Inscription OBLIGATOIRE au 05.62.68.55.11

Cathédrale Saint Gervais, Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

