Montée au clocher et découverte de l’abbatiale

Montée au clocher et découverte de l’abbatiale, 7 juillet 2022, . Montée au clocher et découverte de l’abbatiale

2022-07-07 – 2022-07-07 Découvrez l’histoire et l’architecture de l’abbaye et une vue imprenable depuis le haut du clocher de l’abbatiale. Rdv dans l’abbatiale : 5 personnes/visites. Découvrez l’histoire et l’architecture de l’abbaye et la vue imprenable depuis le haut du clocher de l’église. Rdv dans l’abbatiale : 5 personnes/visites. Découvrez l’histoire et l’architecture de l’abbaye et une vue imprenable depuis le haut du clocher de l’abbatiale. Rdv dans l’abbatiale : 5 personnes/visites. dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville