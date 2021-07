Melun Office de tourisme Melun Val de Seine Melun, Seine-et-Marne Montée au clocher de l’église Saint-Aspais Office de tourisme Melun Val de Seine Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Montée au clocher de l’église Saint-Aspais Office de tourisme Melun Val de Seine, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Melun. Montée au clocher de l’église Saint-Aspais

le samedi 18 septembre à Office de tourisme Melun Val de Seine Prestation gratuite sur réservation obligatoire. Pour information : Compte tenu des escaliers étroits et de l’effort physique, cette montée n’est pas recommandée pour un public jeune ou âgé.

Des marches à gravir pour une récompense au sommet ! Un panorama à 360° sur la ville royale et ses environs, à Melun. Office de tourisme Melun Val de Seine 26 place Saint-Jean 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:15:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00

