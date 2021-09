Saint-Sever Abbaye de Saint-Sever Landes, Saint-Sever Montée au clocher de l’abbatiale Abbaye de Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Montée au clocher de l’abbatiale Abbaye de Saint-Sever, 18 septembre 2021, Saint-Sever. Montée au clocher de l’abbatiale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Saint-Sever

### Découvrez les coulisses de l’abbaye inscrite à l’UNESCO et admirez la vue ! Gravissez les 100 marches du clocher pour visiter les coulisses de l’abbatiale et admirez la vue sur Saint-Sever et ses environs.

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous dans l’abbatiale.

Abbaye de Saint-Sever Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever Saint-Sever Landes

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

