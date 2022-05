Montée au Clocher de la Collégiale – Matin, 7 mai 2022, .

Montée au Clocher de la Collégiale – Matin

2022-05-07 – 2022-05-07

Après un tour au marché, prenez de la hauteur et contemplez Dole et ses alentours, depuis la plateforme du clocher, perchée à 65m de hauteur ! (sauf le 4 juin et le 9 juillet)

Après un tour au marché, prenez de la hauteur et contemplez Dole et ses alentours, depuis la plateforme du clocher, perchée à 65m de hauteur ! (sauf le 4 juin et le 9 juillet)

dernière mise à jour : 2022-05-05 par