Montée au Clocher de la Collégiale Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Montée au Clocher de la Collégiale Dole, 3 décembre 2022, Dole . Montée au Clocher de la Collégiale RDV Chalet au Pied de la Collégiale Dole Jura

2022-12-03 – 2022-12-03 Dole

Jura Après un tour au marché, prenez de la hauteur et contemplez Dole et ses alentours, depuis la plateforme du clocher, perchée à 65m de hauteur !

Sans réservation. Ouvertures :

– le samedi 3 et le dimanche 4 décembre de 10h à 18h

– le mercredi 7 et le samedi 10 de 10h à 12h, le dimanche de 10h à 18h

– du mardi 20 au vendredi 23 de 10h à 18h, le samedi 24 décembre de 10h à 16h contact@hellodole.fr +33 3 84 72 11 22 https://doletourisme.fr/ Dole

dernière mise à jour : 2022-11-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse RDV Chalet au Pied de la Collégiale Dole Jura Ville Dole lieuville Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Montée au Clocher de la Collégiale Dole 2022-12-03 was last modified: by Montée au Clocher de la Collégiale Dole Dole 3 décembre 2022 Dole Jura RDV Chalet au Pied de la Collégiale Dole Jura

Dole Jura