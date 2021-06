Capestang Capestang Capestang, Hérault MONTÉE AU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Capestang Hérault Capestang 9h : Profitez des lueurs matinales pour découvrir avec votre guide, Dominique, un édifice remarquable. Le guide vous fera découvrir ce monument gothique du 14ème siècle et vous dévoilera tous ses secrets.

Prenez de la hauteur en montant jusqu’au sommet du clocher à 43m pour faire sonner les cloches de l’édifice.

Partagez un moment convivial et prenez le temps d’admirer les paysages, comme une mosaïque de vignes à perte de vue.

Organisé par les Amis de la Collégiale Saint-Etienne Rendez-vous à 9h devant la collégiale. Gratuit, nombre de places limité

Réservation préalable obligatoire. +33 6 52 42 67 37 https://capestang-patrimoine.com/ Rendez-vous à 9h devant la collégiale. Gratuit, nombre de places limité

