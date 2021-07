Lectoure Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Gers, Lectoure Montée au clocher Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Montée au clocher de la cathédrale pour osberver la vue imprenable sur le Gers. Bonne condition physique nécessaire. Priorité donnée aux 12 premières personnes arrivées. Inscription OBLIGATOIRE

Montée au clocher de la cathédrale pour observer la vue imprenable sur le Gers. Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

