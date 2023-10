L’heure du conte Montée Abd el Kader Amboise, 3 janvier 2024, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Spectacle pour enfants proposé aux enfants de 7 à 10 ans par Jean-François Talon qui puise dans les histoires locales et traditionnelles pour faire vivre la magie de Noël..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 14:45:00. 3 EUR.

Montée Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Children’s show for ages 7 to 10 by Jean-François Talon, who draws on local and traditional stories to bring the magic of Christmas to life.

Espectáculo para niños de 7 a 10 años de Jean-François Talon, que se inspira en cuentos locales y tradicionales para dar vida a la magia de la Navidad.

Kindervorstellung, die für Kinder von 7 bis 10 Jahren von Jean-François Talon angeboten wird. Er schöpft aus lokalen und traditionellen Geschichten, um den Zauber von Weihnachten lebendig werden zu lassen.

