Atelier pour enfant « Créée ton mini-monde » Montée Abd el Kader Amboise, 29 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Quelle meilleure période pour sortir les boules à neige que Noël ? Réussir à mettre tout un univers en pot … c’est ce que nous proposons aux enfants durant cet atelier où ils auront l’occasion de créer leur mini-monde de Noël dans un pot en verre..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 14:45:00. 4.5 EUR.

Montée Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



What better time to break out the snow globes than at Christmas? What better time to bring out the snow globes than at Christmas, when children can create their own miniature Christmas world in a glass jar?

¿Qué mejor momento para sacar las bolas de nieve que la Navidad? Este taller dará a los niños la oportunidad de crear su propio mini mundo navideño en un tarro de cristal.

Gibt es eine bessere Zeit als Weihnachten, um die Schneekugeln auszupacken? Wie man ein ganzes Universum in ein Glas bringt? Das ist es, was wir den Kindern während dieses Workshops anbieten, in dem sie die Gelegenheit haben, ihre eigene kleine Weihnachtswelt in einem Glasgefäß zu erschaffen.

Mise à jour le 2023-10-05 par ADT 37