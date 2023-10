Spectacle « La mélodie de Gaspard » , par la compagnie des sans lacets Montée Abd el Kader Amboise, 27 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Spectacle « La mélodie de Gaspard » , par la compagnie des sans lacets.

Pour les enfants de 5 à 10 ans..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 14:45:00. 4.5 EUR.

Montée Abd el Kader

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Show » La mélodie de Gaspard » , by la compagnie des sans lacets.

For children aged 5 to 10.

Representación de « La mélodie de Gaspard », por la compagnie des sans lacets.

Para niños de 5 a 10 años.

Theaterstück « La mélodie de Gaspard » , von der Compagnie des sans lacets.

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-05 par ADT 37