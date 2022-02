Montée à Montmartre Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Montée à Montmartre

Basilique Notre-Dame des Victoires, le samedi 26 mars à 13:00

Basilique Notre-Dame des Victoires, le samedi 26 mars à 13:00

La basilique Notre-Dame des Victoires organise avec la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, une journée de prière et de pélerinage. Cette journée, s’adresse à tous, célibataires, familles, couples, amis, etc… Voici le programme : 13h15 : Départ de la marche. RdV à Notre Dame des Victoires 14h30 : Accueil au Sacré Coeur, café d’accueil 15h30 : Louange et Adoration 16h – 17h : Prière des frères 17h : Salut du St Sacrement 18h : Vêpres pour ceux qui le souhaitent

Venez prier avec la basilique Notre-Dame des Victoires au Sacré-Coeur de Montmartre ! Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris

2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T18:00:00

