Participez aux montées à Montmartre organisées par Notre-Dame des Victoires. Ce pélerinage s’inscrit dans la dynamique de la fraternité, dans la louange et l’action de grâce pour les merveilles de Dieu dans nos vies. Au programme : 11h : Messe à Notre Dame des Victoires 12h15 : départ du pélerinage en chapitres composés sur le parvis 14h : accueil et adoration à Montmartre 14h15 : pique-nique tiré du sac Informations et inscriptions (souhaitable) auprès de la basilique Notre-Dame des Victoires. Pélerinage de la Basilique Notre-Dame des Victoires au Sacré-Coeur de Montmartre Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris

2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T17:00:00

