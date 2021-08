Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Montée à la Tour des Fiefs, en soirée Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Montée à la Tour des Fiefs, en soirée Sancerre, 13 août 2021, Sancerre. Montée à la Tour des Fiefs, en soirée 2021-08-13 – 2021-08-13

Sancerre Cher Dans le cadre des soirées estivales « Un été à Sancerre », l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois vous propose de découvrir la ville de Sancerre et ses paysages environnants depuis le haut de la Tour des Fiefs. Ce jour, nous ajoutons donc les créneaux de montée suivants :

– 18h15 ; 19h ; 19h45

Les créneaux habituels restent disponibles dans l’après-midi :

– 13h ; 13h45 ; 14h30 ; 16h ; 16h45 ; 17h30 Montée libre.

