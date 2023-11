Festival 3M Montebourg, 1 novembre 2023, Montebourg.

Montebourg,Manche

Le Festival 3M est consacré cette année à Johannes BRAHMS.

Le choeur Les 3M associé au choeur La Cotentaine donnera le 1er novembre à 17h00 un Requiem allemand.

Le Festival se poursuivra le 4 novembre à 19h00 par un concert en deux parties : Les Perles, entracte avec en-cas normands suivi par Open Brahms.

Le 5 novembre à 17h00, la dernière journée du festival sera consacrée à un concert Choeurs et extraits de Symphonies. Nous accueillerons pour ces concerts l’orchestre OPUS 50 et quelques surprises ….

Vendredi 2023-11-01 17:00:00 fin : 2023-11-05 22:00:00. .

Montebourg 50310 Manche Normandie



This year’s 3M Festival is dedicated to Johannes BRAHMS.

On November 1 at 5:00 pm, the 3M choir in association with the La Cotentaine choir will perform a German Requiem.

The Festival continues on November 4 at 7:00 pm with a two-part concert: Les Perles, intermission with Norman snacks, followed by Open Brahms.

On November 5 at 5:00 p.m., the last day of the Festival will be devoted to a concert of Choirs and excerpts from Symphonies. For these concerts, we welcome the OPUS 50 orchestra and a few surprises…

El Festival 3M de este año está dedicado a Johannes BRAHMS.

El coro 3M, en asociación con el coro La Cotentaine, interpretará un Réquiem alemán el 1 de noviembre a las 17:00 horas.

El Festival continúa el 4 de noviembre a las 19.00 h con un concierto en dos partes: Les Perles, intermedio con aperitivos normandos seguido de Open Brahms.

El 5 de noviembre a las 17.00 horas, el último día del Festival estará dedicado a un concierto de Coros y extractos de Sinfonías. Para estos conciertos, recibiremos a la orquesta OPUS 50 y algunas sorpresas…

Das 3M-Festival ist in diesem Jahr Johannes BRAHMS gewidmet.

Der Chor Les 3M in Verbindung mit dem Chor La Cotentaine wird am 1. November um 17.00 Uhr ein deutsches Requiem aufführen.

Das Festival wird am 4. November um 19.00 Uhr mit einem zweiteiligen Konzert fortgesetzt: Les Perles, Pause mit normannischen Snacks, gefolgt von Open Brahms.

Am 5. November um 17.00 Uhr wird der letzte Tag des Festivals mit einem Chorkonzert und Auszügen aus Symphonien gestaltet. Für diese Konzerte werden wir das Orchester OPUS 50 und einige Überraschungen begrüßen …

