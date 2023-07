Les Abbatiades de Montebourg : Festival de musique Montebourg, 17 juillet 2023, Montebourg.

Montebourg,Manche

Du 17 juillet au 5 août 2023, Montebourg et le Cotentin accueillent leur 6 ème festival des Abbatiades.

Le 21 juillet, à l’église Saint-Jacques et le 22 juillet, à l’Abbatiale, les sinfonias des cantates de J.S. BACH, résonneront dans l’interprétation qu’en donneront Céline Rooy, au hautbois, et Jean-Yves Lacorne, à l’orgue.

Les 27 et 28 juillet, Elyette Ben Aych, Alain Ussel (voix) et Isabelle Hébrard (flûte) entrelaceront les mots de Lafontaine aux notes de G.P. Telemann , J. J. Quantz, M. Blavet et J-M. Hotteterre.

Le 1er août, les trompes Saint-Hubert du Bocage nous feront vibrer dans leur répertoire multi-séculaire.

Les 4 et 5 août, l’Ensemble Les Meslanges – Thomas Van Hessen, baryton, Ondine Lacorne-Hébrard, basse de viole, et Vincent Maurice, luth et théorbe – nous dresseront un riche portrait musical du roi Louis XIII à travers les oeuvres créées par des compositeurs comme Chastillon, Chancy, Boesset, …

Enfin, au cours de ces trois semaines, Isabelle Hébrard poursuit ses activités professorales, dans le domaine du chant choral, avec ses élèves des Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris, pour la 15ème année, en résidence musicale dans les murs de l’Abbaye. Que vous soyez mélomane, choriste éprouvé comme débutant; ou simple curieux, elle vous invite à les rejoindre lors de soirées portes ouvertes, tous les lundis et jeudis soir, pour partager avec eux le plaisir de déchiffrer, interpréter et improviser joyeusement autour de l’orgue..

From July 17 to August 5, 2023, Montebourg and the Cotentin region welcome their 6th Festival des Abbatiades.

On July 21, in the Saint-Jacques church and on July 22, in the Abbatiale, the sinfonias of J.S. BACH?s cantatas will resound in the interpretation of Céline Rooy, oboe, and Jean-Yves Lacorne, organ.

On July 27 and 28, Elyette Ben Aych, Alain Ussel (voice) and Isabelle Hébrard (flute) will interweave Lafontaine?s words with the notes of G.P. Telemann , J. J. Quantz, M. Blavet and J-M. Hotteterre.

On August 1, the Saint-Hubert du Bocage trumpeters will thrill us with their centuries-old repertoire.

On August 4 and 5, the Ensemble Les Meslanges ? Thomas Van Hessen, baritone, Ondine Lacorne-Hébrard, bass viol, and Vincent Maurice, lute and theorbo? will paint a rich musical portrait of King Louis XIII through works created by composers such as Chastillon, Chancy, Boesset and others

Finally, during these three weeks, Isabelle Hébrard continues her teaching activities in the field of choral singing, with her students from the Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris, for the 15th year, in musical residence within the walls of the Abbey. Whether you’re a music lover, an experienced chorister or a beginner, or simply curious, she invites you to join them for open evenings every Monday and Thursday evening, to share the pleasure of deciphering, interpreting and improvising joyfully around the organ.

Del 17 de julio al 5 de agosto de 2023, Montebourg y la región de Cotentin acogerán su 6º festival Abbatiades.

El 21 de julio, en la iglesia de Saint-Jacques, y el 22 de julio, en la iglesia abacial, resonarán las sinfonías de las cantatas de J.S. Bach en la interpretación que harán Céline Rooy, al oboe, y Jean-Yves Lacorne, al órgano.

Los días 27 y 28 de julio, Elyette Ben Aych, Alain Ussel (voz) e Isabelle Hébrard (flauta) entrelazarán las palabras de Lafontaine con las notas de G.P. Telemann, J. J. Quantz, M. Blavet y J-M. Hotteterre.

El 1 de agosto, los trompetistas de Saint-Hubert du Bocage nos deleitarán con su repertorio centenario.

Los días 4 y 5 de agosto, el Ensemble Les Meslanges ? Thomas Van Hessen (barítono), Ondine Lacorne-Hébrard (viola baja) y Vincent Maurice (laúd y tiorba), realizarán un rico retrato musical del rey Luis XIII a través de obras de compositores como Chastillon, Chancy, Boesset, ?

Por último, durante estas tres semanas, Isabelle Hébrard proseguirá su actividad pedagógica en el ámbito del canto coral, con sus alumnos de los Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris, por 15º año, en residencia musical entre los muros de la Abadía. Amante de la música, coralista experimentado o principiante, o simple curioso, le invita a unirse a ellos en veladas abiertas todos los lunes y jueves por la noche, para compartir con ellos el placer de descifrar, interpretar e improvisar alegremente en torno al órgano.

Vom 17. Juli bis zum 5. August 2023 findet in Montebourg und der Region Cotentin das sechste Festival der Abbatiades statt.

Am 21. Juli in der Kirche Saint-Jacques und am 22. Juli in der Abteikirche erklingen die Sinfonien aus den Kantaten von J.S. BACH in der Interpretation von Céline Rooy (Oboe) und Jean-Yves Lacorne (Orgel).

Am 27. und 28. Juli werden Elyette Ben Aych, Alain Ussel (Gesang) und Isabelle Hébrard (Flöte) die Worte Lafontaines mit den Noten von G.P. Telemann, J.J. Quantz, M. Blavet und J-M. Hotteterre verflechten.

Am 1. August werden die Trompe Saint-Hubert du Bocage mit ihrem jahrhundertealten Repertoire begeistern.

Am 4. und 5. August wird das Ensemble Les Meslanges ? Thomas Van Hessen, Bariton, Ondine Lacorne-Hébrard, Bassgambe, und Vincent Maurice, Laute und Theorbe ? ein reiches musikalisches Porträt von König Ludwig XIII. anhand von Werken, die von Komponisten wie Chastillon, Chancy, Boesset, ? geschaffen wurden

Während dieser drei Wochen setzt Isabelle Hébrard ihre Lehrtätigkeit im Bereich des Chorgesangs mit ihren Schülern der Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris fort, die nun schon zum 15. Ob Sie nun Musikliebhaber, ein erfahrener Chorsänger oder Anfänger sind oder einfach nur neugierig, sie lädt Sie ein, sich ihnen an den Abenden der offenen Tür jeden Montag- und Donnerstagabend anzuschließen, um mit ihnen die Freude am Entziffern, Interpretieren und fröhlichen Improvisieren rund um die Orgel zu teilen.

