Le mercredi 15 novembre 2023

de 15h00 à 16h45

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 13 ans. gratuit

La Boum est un atelier pour les enfants pendant lequel ils pourront se laisser aller à danser sur des musiques dynamitées. Un rendez-vous unique destiné aux 6-13 ans, pour devenir – qui sait ? – des stars du dancefloor.

À chaque séance, une chorégraphie se créée pour que les

enfants apprennent à bouger ensemble tout en apprenant des danses funky et soulful.

L’atelier est encadré par Fatiha Mellal et Dj Soulist.



Sur réservation

Fatiha Mellal est

une danseuse et chorégraphe d’origine algérienne, dont la formation s’est

enrichie à la fois de danse orientale (dès son plus jeune âge), de danse

classique, jazz et contemporaine. En 1997 elle crée sa compagnie, Medaissa, et monte sa première création,

puis suit pour deux ans une formation en danse hip hop. Elle développe un style

très singulier, empreint de puissance et de fluidité, entre danse contemporaine

et hip hop, se nourrissant aussi du Baratha Natyam, de la danse africaine et du

Flamenco.

DJ Soulist est

créateur et dj résident des soirées What

The Funk à Paris depuis 2003. Acteur de la scène musicale parisienne, ses

influences sont un mélange de genres entre disco, soul, funk, hip hop, beats,

house et musiques latines tout cela dans un esprit UK Funky. Soulist a

également un autre projet en duo avec le musicien et producteur Fulgeance sous le nom de Souleance. Un projet qui depuis 12 ans

s’inspire de la « Black Musique ».

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

