A l’occasion du Festival monte le son, venez danser sur la sélection électro de Mademoiselle Ely !

Mademoiselle Ely, un brin décalée, un brin sophistiquée, propose une techno

progressive, envoûtante, un soupçon dark. Enjouée et originale, elle offre des

sonorités alliant des voix sensuelles, des drops percutants et des teintes

parfois afros et orientales.

Son identité musicale s’est construite à travers ses voyages et

ses expériences et s’est enrichie de multiples influences. Bercée par la littérature, la philosophie et marquée par une « french touch » très féminine, elle manie

l’élégance sur le bout des doigts, de ses tenues jusqu’à ses choix musicaux et

développe un univers très poétique, presque hypnotique.

Libre, elle aime sortir des

sentiers battus et partager avec son public un voyage hors du temps.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CE CONCERT EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 24 OCTOBRE.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

