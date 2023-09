Monte le son. Bouge-toi sur « Just dance » ! Médiathèque Hélène Berr Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 15h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Dans le cadre du festival Monte le son consacré, cette année, aux musiques qui font bouger, venez danser et rigoler sur « Just Dance » !

Just Dance est une

série de jeux sur console dont le but est de reproduire, le plus fidèlement

possible, les chorégraphies de votre personnage à l’écran. Danseurs en herbe,

rois et reines de la piste de danse, venez défier vos adversaires !!

Public familial à partir de 7 ans

Accès libre

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Ubisoft Illustration colorée du jeu Just dance