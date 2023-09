Monte le son à Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Monte le son à Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 2 décembre 2023, Paris.

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Prêts à danser comme aux USA du XIXème siècle aux fifties ? La bibliothèque Rainer

Maria Rilke ‘monte le son’, samedi 2 décembre de 18h à 20h. Si le son monte,

les corps bougent. Ces deux heures de musique avec JayCee vont vous surprendre. Nous allons

voyager dans l’Amérique de la danse, du 19e siècle au rock’n’roll d’Elvis dans

les 50’s. Nous pratiquerons des

danses du temps de l’esclavage, ferons un concours où le prix est un gâteau

(longue tradition des Africains-Américains), enchaînerons sur les danses en

lignes, avant de finir en beauté avec le R’n’R cher à Elvis. On vous attend ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

